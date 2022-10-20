Движение в сторону Москвы приостановлено на D1 из-за человека на путях

Состав остановлен на время ожидания медиков и спасателей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение в сторону Москвы из-за человека на пути на станции Лианозово. Об этом сообщает Телеграм-канал Дептранса Москвы.

Состав остановлен на время ожидания медиков и спасателей. О состоянии человека, ставшего причиной приостановки движения ничего не сообщается.

В ведомстве призвали пассажиров соблюдать осторожность на железнодорожных путях.

Ранее KP.Ru сообщал, что движении поездов с увеличенным интервалом на зеленой ветке московского метро. Причина - проверка - инфраструктуры. К 19:35 оно уже было введено в график.

Кроме того, пять станций Замоскворецкой линии метро планируют закрыть с 12 ноября 2022 года. Это связано с ремонтом аварийного участка между «Кантемировской» и «Царицыно». Ориентировочно, их откроют только через полгода. Плановое информирование пассажиров начнется в ближайшее время. Эти станции обслуживают около 200 тысяч человек.