Багреева: Москва сэкономила более 43 миллиардов рублей на экспертизе цен в госзакупках

Для оптимизации бюджетных трат экспертиза цен является эффективным инструментом Фото: Shutterstock

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева сообщила о существенной экономии города на госзакупках. Этому способствовала внедренная в систему госзакупок технология формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)).

«В январе – сентябре 2022 года проверка начальных максимальных цен контрактов (договоров), заключаемых для нужд заказчиков города, позволила сэкономить 43 миллиарда рублей бюджетных средств, - отметила Мария Багреева. - Еще около 700 миллионов рублей удалось сэкономить благодаря проверкам межведомственной рабочей группы».

По ее словам, эксперты оформили более трех тысяч заключений за девять месяцев этого года.

Напомним, Аналитический центр Москвы занимается экспертизой НМЦК(Д), кроме закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам. В этом году с января по сентябрь специалисты центра оформили свыше 2,8 тысячи заключений. При этом сумма закупок была заявлена в размере 564,1 миллиарда рублей. По итогам состоявшейся экспертизы экономия составила более 32,5 миллиарда рублей.

Для оптимизации бюджетных трат экспертиза цен является эффективным инструментом. Достоверность определения НМЦК(Д) проверяется для контрактов более 10 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ.