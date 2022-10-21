Владислав Овчинский: в Москве начали производить микросхемы для промышленных устройств и роботов

ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Импортозамещение в столице ускоряется. Столичные предприятия запускают новинки, которые полностью заменяют зарубежные аналоги. Выпуск такой продукции начал «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ»). Он является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» более десяти лет. Выручка компании от продаж товаров и разработок составила за эти годы 3,4 миллиарда рублей. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сейчас предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем. Их применяют для контроля угла поворота в системах управления различными объектами, в том числе промышленных устройств и бытовой техники.

«Разработка также будет использоваться в робототехнике, - отметил глава ведомства. - Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел».

Как пояснила руководитель департамента продаж АО «ЗНТЦ» Елена Хаханина, новинки центра составляют конкуренцию импортным аналогам. При их разработке использовались собственные технические решения предприятия. На сегодня в приоритете для ЗНТЦ - создание технологий и дальнейшее мелкосерийное производство конкурентоспособной микроэлектронной продукции. «Это обеспечит независимость от зарубежных производителей электронной компонентной базы», - уточнила представитель компании.

ВАЖНО

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» дает получившим его компаниям немало преференций и льгот. Среди них, к примеру, освобождение от земельного, имущественного и транспортного налогов. Еще одна мера поддержки - снижение до двух процентов ставки налога на прибыль. Помимо этого, при ввозе товаров с резидентов не берут таможенные сборы.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, резидентами ОЭЗ в основном являются компании в сфере микроэлектроники - таких более тридцати.

«Именно они вносят наиболее ощутимый вклад в развитие столичной высокотехнологичной промышленности, - сказал Дегтев. - Только за первую половину 2022 года сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз – с 700 миллионов до 11 миллиардов рублей. В частности, «Зеленоградский нанотехнологический центр» с 2011 года вложил в свое развитие около трех миллиардов рублей».