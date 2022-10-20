Автомобилистам Московской области посоветовали не менять летнюю резину на зимнюю две недели Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики заверили автомобилистов Московской области, что есть еще две недели до прихода снега и гололеда. То есть, в запасе есть время, чтобы спокойно заменить летнюю резину на зимнюю.

Погода начнет перестраиваться на зимний лад в ноябре, но точную дату синоптики пока не называют. А вот первые заморозки в ночные часы уже отмечаются в регионе. Но пока мороз минимальный, так что даже по утрам его воздействие не ощущается.

Тем не менее, стоит быть острожным, на особо опасных участках уже может образоваться гололедица, пишет РИАМО.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что рубежом для смены резины является среднесуточная температура воздуха, которая не поднимается выше 5 градусов, сообщает "Москва 24".

Несмотря на то, что в Подмосковье уже скоро начнутся низкие температуры, а местами столбик термометра уже опустился ниже нуля, — в Минтрансе региона все равно пока не советуют менять резину на зимнюю, сообщает телеканал "360".

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/20102022/513393?utm_source=CopyBuf