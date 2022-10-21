Фура протаранила самосвал в ДТП на внутренней стороне 70 км МКАД

Движение на участке осуществлялось по двум полосам из пяти Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 70 километра МКАД произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. На месте работали оперативные службы города, сообщается в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, как фура на высокой скорости протаранила самосвал. Водитель погрузчика самостоятельно покинул транспортное средство. Информация о пострадавших уточняется. ДТП произошло примерно в 01:24.

Движение на участке осуществлялось по двум полосам из пяти. Автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты проезда. Позднее, в 03:52, проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU сообщал, что грузовик загорелся на улице Летчика Спирина в Москве. От транспортного средства шел густой серый дым. Сотрудники экстренных служб потушили возгорание. Информация о пострадавших не поступала. Движение на участке было полностью перекрыто.