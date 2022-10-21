Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 5:33

В пятницу москвичей ждет холодная и пасмурная погода

Синоптик Тишковец: небольшие дожди и до +7 градусов ожидаются в Москве в пятницу, 21 октября
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В столице воздух прогреется лишь до +5…+7 градусов, в области – от +3 до +8 градусов

В столице воздух прогреется лишь до +5…+7 градусов, в области – от +3 до +8 градусов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Московском регионе в пятницу, 21 октября, прогнозируется холодная и пасмурная погода. Днем в столице воздух прогреется лишь до +5…+7 градусов, в области – от +3 до +8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, сейчас в городе местами идет дождь, температура воздуха составляет +2,4 градуса. В течение дня синоптическая ситуация определится северо-восточной периферией антициклона, по которой «скользнет» слабовыраженный атмосферный фронт.

Атмосферное давление практически не изменится и составит 750 мм ртутного столба. Будет дуть ветер западных румбов со скоростью 3-8 метров в секунду, ожидается слабый дождь.

Ранее KP.RU сообщал, что ноябрь в Москве будет на два градуса теплее климатической нормы. Однако с шестого числа появятся первые признаки приближения климатической зимы: небольшие морозы и гололед.