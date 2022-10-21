В пятницу москвичей ждет холодная и пасмурная погода

В столице воздух прогреется лишь до +5…+7 градусов, в области – от +3 до +8 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Московском регионе в пятницу, 21 октября, прогнозируется холодная и пасмурная погода. Днем в столице воздух прогреется лишь до +5…+7 градусов, в области – от +3 до +8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, сейчас в городе местами идет дождь, температура воздуха составляет +2,4 градуса. В течение дня синоптическая ситуация определится северо-восточной периферией антициклона, по которой «скользнет» слабовыраженный атмосферный фронт.

Атмосферное давление практически не изменится и составит 750 мм ртутного столба. Будет дуть ветер западных румбов со скоростью 3-8 метров в секунду, ожидается слабый дождь.

Ранее KP.RU сообщал, что ноябрь в Москве будет на два градуса теплее климатической нормы. Однако с шестого числа появятся первые признаки приближения климатической зимы: небольшие морозы и гололед.