Капсулы для людей с непереносимостью лактозы начали выпускать в Москве

На предприятии будут выпускать капсулы для людей с непереносимостью лактозы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичная компания «Академия-Т», которая выпускает продукты для спортивного и специального питания, расширила линейку своих товаров капсулами для людей с непереносимостью лактозы, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. По замыслу производителя употребление этих капсул должно помочь тем, у кого наблюдается дефицит фермента лактозы. Добавляя капсулы в рацион, они смогут употреблять молоко и молочные продукты без риска сбить процесс пищеварения.

- Производство капсул уже запущено, в ближайшее время их начнут поставлять в магазины, - заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Уточняется, что одна капсула будет включать в себя не менее 4275 единиц активности лактозы. Этого количества будет достаточно, чтобы усовить пол-литра молока.

Ранее KP.RU сообщил, что в декабре 2022 года наконец-то запустят завод «Москвич». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.