Ольга Бузова объяснила, почему не спешит переезжать в новую квартиру в Москве

Ольга Бузова сделала ремонт в новой квартире, но не спешит туда переезжать Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская телеведущая, певица, экс-участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова отложила переезд в новую московскую квартиру. Она купила недвижимость чуть больше двух лет назад. Сейчас звезда «наводит» в ней порядок, сообщает сайт «Prozvezd.info».

«Перееду тогда, когда буду понимать, что у меня есть спокойная неделя, чтобы меня никто не торопил. Да и не хочу находиться в этом шикарном месте в окружении коробок, пакетов и вешалок», - поделилась Бузова.

Телеведущая уже сделала дорогостоящий ремонт в квартире, теперь ей осталось создать уют в новом доме. Бузова призналась, что здесь она хочет прожить всю жизнь.

Певица рассказала, что ее прошлый переезд был связан со стрессом, болью и неприятными событиями. Прошло уже шесть лет, а артистка до сих пор не разобрала некоторые чемоданы и сумки. На этот раз Ольга Бузова не хочет торопиться. Она верит, что в новом доме мечты ей будет спокойно и комфортно.

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