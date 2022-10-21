Лжеспециалист по закупкам выманил у компании 33 ноутбука на 7,5 млн рублей в Москве

Мошенника поймали, но компьютеры так и не нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприимчивый москвич притворился сотрудником офиса одной из компаний, чтобы выманить у продающего ноутбуки предприятия 33 компьютера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Предствившись специалистом по закупкам, аферист подделал заявку на приобретение оборудования, используя поддельную печать, и завладел имуществом на сумму более 7,5 млн рублей.

- Фирма-продавец выставила счет на оплату товара, который необходимо было оплатить через 5 дней после отгрузки. Псевдоспециалист забрал заказ и исчез, - говорится в сообщении.

Подозреваемого, кстати, уже ранее судимого, задержали, но ноутбуки так и не нашли. По версии полиции, мошенник уже успел их продать. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый на время расследования будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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