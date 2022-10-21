Курьер стащил комнатный цветок из подъезда в Москве

В Москве курьер украл комнатный цветок из подъезда

В Москве курьер Delivery Club украл комнатный цветок из подъезда жилого дома на Бескудниковском переулке. Он положил понравившееся растение в сумку и ушел. Видео с доставщиком, который не устоял перед красотой цветов, разлетелось по Телеграм-каналам.

На представленных кадрах видно, что после завершения заказа мужчина решил не уходить с пустыми руками. Он оглянулся по сторонам, решил, что в подъезде нет видеокамер, и стащил одно растение. Затем курьер убрал цветок в термосумку, зашел лифт и скрылся.

Ранее KP.RU сообщал, что на юго-западе столицы девушка пыталась уйти из обувного магазина в краденых кроссовках. Вместо них она оставила в торговом зале свою поношенную обувь. Злоумышленницу задержали росгвардейцы, они передали девушку сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело о краже.