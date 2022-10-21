Первый снег в Москве выпал в районе Теплого Стана утром 21 октября

Первые настоящие снегопады синоптики ждут в столичном регионе не раньше ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Долгожданный первый снег в Москве выпал утром 21 октября вблизи МКАДа на территории района Теплый Стан. Кадрами со снежинками, смешанными с дождем, поделился в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

- Дождь с мокрым снегом на МКАДе в районе Теплого Стана около 8 утра 21 октября, - подписал ролик синоптик.

Он добавил, что Москва оказалась «в кольце снежинок», так как ближе к центру их не пропускает «городской остров тепла», и поэтому осадки там выпадают пока только в виде дождя.

В ночь на 21 октября, как уже сообщал KP.RU, первый снег заметили и в некоторых городах Подмосковья. Все они расположены на севере и северо-западе Московской области.

Появление первого снега в Москве и Подмосковье именно 21 октября ранее спрогнозировал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Правда, он уточнил, что это будет не снегопад, а отдельные снежинки, которые, скорее всего, будут таять еще в воздухе.