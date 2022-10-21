Спрос на аренду элитных квартир в Москве за год рухнул на 40%

Арендаторы сектора элитного жилья стали ориентироваться на более доступные варианты со ставкой до 200 тысяч рублей в месяц Фото: Михаил ФРОЛОВ

За девять месяцев 2022 года число сделок в секторе аренды элитных квартир и апартаментов в Москве оказалось на 40% меньше, чем за такой же период 2021 года, сообщают «РИА Новости-Недвижимость» со ссылкой на данные компании NF Group. При этом спрос на более бюджетные варианты растет.

- Существенное снижение поступающих запросов обусловлено отъездом части платежеспособных клиентов из страны: в том числе с весны наблюдается отток иностранных арендаторов, - цитирует экспертов агентство.

Вместе с количеством сделок снизилось и число обращений от интересующихся такой недвижимостью клиентов. Спад составил 42%.

Часть таких арендаторов стала интересоваться вариантами подешевле - со ставкой до 200 тысяч рублей в месяц. В итоге если в начале года такие запросы составляли 19% от общего спроса, то теперь доля выросла до 34%.

Ранее, как сообщал KP.RU, эксперты назвали среднюю стоимость аренды квартир в Москве.