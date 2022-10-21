Синоптик Ильин предупредил о резких перепадах давления в Москве 22 и 23 октября

В Москве в предстоящие выходные ожидаются резкие скачки атмосферного давления Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в предстоящие выходные ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Показатели изменятся с 22 октября из-за антициклона, находящегося на юге страны, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалиста прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина.

«Этот гребень будет подниматься на север и определять погоду в европейской части страны, в том числе и в Московском регионе», - пояснил синоптик.

Метеоролог предупредил, что в субботу атмосферное давление составит около 753-755 мм ртутного столба. Однако уже в воскресенье, 23 октября, синоптическая ситуация начнет меняться. С приближением ложбины атмосферного фронта давление упадет сразу на десять единиц – до 743 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что первый снег в Москве выпал в районе Теплого Стана утром 21 октября. Столица оказалась в «колье снежинок», так как ближе к центру их не пропускает «городской остров тепла». В других частях города моросит мелкий дождь.