На юго-востоке Москвы появится база коммунальной техники

Фото: предоставлено пресс-службой Стройкомплекса г. Москвы

На участке около 1,5 гектаров на юго-востоке столицы разместится база для техники коммунального хозяйства. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, площадку выбрали на Грайвороновской улице, владение 9. Во время реорганизации территории здесь и построят базу. Работы проведут за счёт городского бюджета. Изменения в правила землепользования и застройки для этого участка ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строительство новых дорожно-эксплуатационных предприятий в Москве необходимо, - отметила Княжевская. - Сейчас у города не хватает площадей под размещение техники, обслуживающей улично-дорожную сеть».

По ее словам, нагрузка на нее скоро увеличится после завершения строительства и запуска крупных транспортных магистралей. Среди них - Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада.

В проектных документах указано, что на участке можно возвести здания высотой не более 15 метров. При этом плотность застройки должна быть не более 2,88 тысяч квадратных метров на гектар. Количество и внешний вид сооружений станут известны позже.