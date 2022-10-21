Новые детские поликлиники открылись в Кунцеве и Савеловском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Две новые детские поликлиники открылись в Москве. Они уже начали приём первых пациентов, всего в медицинских учреждениях смогут получить помощь до 22,4 тысячи человек. Поликлиника в Савёловском районе рассчитана на 7,8 тысячи пациентов, а в Кунцеве - на 14,6 тысячи, о чём сообщает пресс-служба администрации столицы.

Савёловская детская поликлиника предполагает до 320 посещений за смену и находится по адресу улица Вятская, 37. Это большое, современное здание на четыре этажа, куда перебрался филиал № 3 детской городской поликлиники № 39, который раньше занимал площадь 1,15 тысячи «квадратов» на первом этаже жилого дома (1-я Хуторская улица, дом 2, корпус 1).

Кунцевская поликлиника же располагается по адресу улица Академика Павлова, 40а. Сюда переехал филиал № 3 детской поликлиники № 130. Раньше он находился в здании 1965 года постройки (Ярцевская улица, дом 25, корпус 2).

Оба медучреждения построены в соответствии с современными стандартами - востребованные кабинеты находятся на первых этажах, узкопрофильные врачи и администрация - на верхних. Кабинеты оборудованы медтехникой, мебель эргономичная, есть зоны ожидания с буфетами, телевизорами, кондиционерами, кулерами и многим другим. Все коридоры сделаны с учётом того, чтобы по ним было удобно передвигаться в том числе и маломобильным гражданам.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Измайлово строят новую взрослую поликлинику на 750 посещений за смену.