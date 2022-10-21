Байкер на огромной скорости влетел в иномарку на западе Москвы

Мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии Фото: прокуратура Москвы

На западе Москвы на Можайском шоссе днем 21 октября байкер на мотоцикле Kawasaki врезался в ехавший в том же направлении автомобиль Kia, сообщает прокуратура Москвы. В аварии сильно пострадал 26-летний водитель мотоцикла. Скорая увезла его в тяжелом состоянии.

- Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин ДТП, а также результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, - уточняется в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции, помимо водителя мотоцикла, также пострадала 14-летняя девочка-пешеход. Как следует из представленного прокуратурой видео, она стояла на тротуаре в районе дома 14 по Можайскому шоссе. Мотоцикл и иномарка столкнулись за несколько метров до нее, автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка. Подростка госпитализировали.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, движение в месте аварии не затруднено.

Ранее KP.RU сообщил об аварии на МКАД, где фура протаранила самосвал.