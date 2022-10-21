Водителя в Москве оштрафовали за стояние в пробке

В Москве на Рогожском Валу камера оштрафовала водителя, который стоял в пробке Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве на Рогожском Валу камера оштрафовала водителя, который стоял в пробке. Прибор решил, что автомобилист на черном Hyundai Solaris остановился в запрещенном месте – прямо на проезжей части, сообщает «Тeleprogramma.pro».

Инцидент произошел 13 октября. Мужчина получил административный штраф 1500 рублей за нарушение знака «Остановка запрещена». «Нарушитель» пояснил, что днем на этом участке постоянно образуются пробки: при большом желании поставить автомобиль посреди трассы невозможно.

«Одна полоса в одну сторону и одна в другую, между - трамвайные пути. Постоянная пробка днем. Естественно, я там не останавливался, а стоял в пробке», - рассказал водитель.

Напомним, штраф за парковку под знаком «Остановка запрещена» составляет 1500 рублей, при этом если сумму не погасить в срок, она может увеличиться в два раза – до 3000 рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом на ноябрь. Оплатить аренду закрытого парковочного места можно до 26 октября.