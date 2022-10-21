Похолодание и до 5 градусов мороза ночью ждут москвичей в последнюю неделю октября

Первая половина предстоящей недели будет холодной, предупредил синоптик Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнюю неделю октября в Москву придет очередное похолодание и постоянные ночные заморозки, а самыми холодными днями станут вторник и сред, 25 и 26 октября, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

- Резкое изменение циркуляции и значительное понижение температуры начнутся во вторник. Ночные температуры от нуля до минус пяти, а минус пять - это уже серьезная температура по области, - прокомментировал Роман Вильфанд.

Синоптик добавил, что в первой половине недели днем в Москве воздух будет едва прогреваться. Ожидается до 3-4 градусов тепла в большинстве районов. В некоторых районах столбик термометра сможет подняться до +5. В Подмосковье диапазон составит от 2 до 7 градусов тепла.

С четверга дневная температура в Москве будет несколько выше - до 7 градусов тепла.

Ранее Роман Вильфанд отметил, что эти температуры пока не требуют от автовладельцев замены резины на зимнюю. Как сообщал KP.RU, научный руководитель Росгидрометцентра посоветовал решать этот вопрос ближе к дням выпадения первого снега. А он ожидается в столице не раньше ноября.