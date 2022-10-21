Монумент «Свеча памяти» погибшим росгвардейцам открыли Собянин и Золотов в Строгино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Строгино открыли монумент «Свеча памяти», посвящённый погибшим сотрудникам Росгвардии. В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и генерал армии, директор федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, о чём сообщает ТАСС.

Памятник установили на территории городка ОМОН, на улице Твардовского. Во время открытия Собянин отметил, что на Росгвардию можно всегда положиться и что её сотрудники всегда проявляли чудеса мужества, профессионализма и патриотизма.

В свою очередь Золотов заявил, что сегодня личный состав Росгвардии находится на передовой боевых действий, и памятник - дань уважения каждому из них, а также воинам Великой Отечественной войны. В связи с этим к «Свече памяти» была доставлена частичка пламени с Поклонной горы.

Автором проекта является заслуженный художник России Сергей Казанцев. Монумент исполнен в виде свечи со строками в честь погибших.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Подмосковье был открыт ещё один памятник в честь погибшим воинам.