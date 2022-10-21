Против устроившего скандал в ресторане Москвы адвоката Удуняна возбудили уголовное дело

Адвокат Удунян стал фигурантом уголовного дела из-за скандала в одном из ресторанов Москвы. Фото: mka-na.ru

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении известного адвоката Геннадия Удуняна. Причиной стала ситуация, в которой Удунян в одном из столичных ресторанов якобы устроил скандал и размахивал чем-то, похожим на пистолет. О ситуации рассказывает «КоммерсантЪ».

Поводом для возбуждения уголовного дела стало событие октября 2021 года, когда Удунян якобы устроил скандал в ресторане La Maree на Малой Грузинской улице. При этом, по неподтверждённой информации, угрожая своим оппонентам предметом, похожим на пистолет. Адвокат себя виновным не признаёт, и его защита настаивает на том, что Удуняна преследуют за его профессиональную деятельность.

На то, чтобы вынести постановление о привлечении Удуняна к ответственности, потребовался год. Ни сам обвиняемый, ни сотрудники ресторана, которым он якобы угрожал, не подтверждают этого. По крайней мере работники заведения потерпевшими себя признавать отказались.

- По делу о хулиганстве никто из лиц, признанных ныне потерпевшими, таковыми себя не считает. Они это утверждали не только на допросах, но и на очных ставках, проведенных в главном следственном управлении, - заявил один из защитников Удуняна Павел Лапшов.

Также защитники адвоката указали на полную поддержку со стороны многих членов Адвокатской палаты Москвы, которые также считают, что уголовное дело связано с работой Геннадия Удуняна.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве будут судить местного жителя, организовавшего покушение на убийство в 2000 году.