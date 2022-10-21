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Общество21 октября 2022 16:09

Упавший на пути кольцевой линии московского метро мужчина погиб

Трагедия произошла на станции Краснопресненская
Сергей КУДРИН
Упавший на пути кольцевой линии московского метро мужчина погиб

Упавший на пути кольцевой линии московского метро мужчина погиб

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

21 октября в Московском метрополитене, на станции Краснопресненская, мужчина упал на пути кольцевой линии, следующие против часовой стрелки. К сожалению, стало известно о том, что он погиб, о чём сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

- Упавший на пути мужчина на кольцевой линии метро погиб, - сообщает источник. В ведомстве также подтвердили и то, что инцидент произошёл именно на станции Краснопресненская - ранее точное местоположение не было известно.

Прежде KP.RU сообщал о том, что в столичном метрополитене на рельсы упал пассажир, из-за чего руководству пришлось увеличить интервал движения поездов. Некоторое время трудности в движении составов против часовой стрелки по кольцевой линии сохранялись, однако затем в Департаменте транспорта Москвы подтвердили, что движение полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.