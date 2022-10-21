Упавший на пути кольцевой линии московского метро мужчина погиб Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

21 октября в Московском метрополитене, на станции Краснопресненская, мужчина упал на пути кольцевой линии, следующие против часовой стрелки. К сожалению, стало известно о том, что он погиб, о чём сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

- Упавший на пути мужчина на кольцевой линии метро погиб, - сообщает источник. В ведомстве также подтвердили и то, что инцидент произошёл именно на станции Краснопресненская - ранее точное местоположение не было известно.

Прежде KP.RU сообщал о том, что в столичном метрополитене на рельсы упал пассажир, из-за чего руководству пришлось увеличить интервал движения поездов. Некоторое время трудности в движении составов против часовой стрелки по кольцевой линии сохранялись, однако затем в Департаменте транспорта Москвы подтвердили, что движение полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.