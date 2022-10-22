Сергунина: Около 900 тысяч детей и подростков посетили музеи бесплатно по программе «Музеи — детям»

Фото предоставлено ГБУК г. Москвы "Мосразвитие"

Московские школьники и студенты столичных колледжей в учебном году 2022-2023 могут бесплатно побывать в более чем 110 музеях. Такую возможность дает программа мэра Москвы «Музеи — детям», действующая в городе с 2017 года. Ее партнёрами стали городские, ведомственные и частные культурные площадки. Благодаря познавательному проекту молодежь прокачивает свои знания по разным темам — от истории и космонавтики до литературы и живописи.

«В этом учебном году юных москвичей приглашают 111 музеев и выставочных залов. Никаких ограничений по числу посещений нет — можно приходить ежедневно или за один день познакомиться с экспозициями сразу нескольких учреждений. Программа помогает детям расширить кругозор и найти новые увлечения. За пять лет существования проекта его участниками стали 900 тысяч ребят. Они бесплатно побывали в музеях 1,8 миллиона раз», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году участники программы посетили культурные площадки Москвы свыше 305 тысяч раз.

С каждым годом партнеров проекта становится больше. Этот сезон не исключение. Теперь в список площадок добавились библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева» и музей истории района Внуково.

НА ЗАМЕТКУ

Для оформления бесплатного билета надо обратиться в кассу музея с картой москвича или идентификатором сервиса «Москвенок» в виде карты, браслета, брелока или часов.

Кассиру можно также показать справку об обучении в школе или колледже.

РЕЙТИНГ

В 2022 году топ-5 самых популярных площадок выглядит так:

- Дарвиновский музей, отметивший в этом году 115 лет;

- Музей космонавтики;

- Объединение «Выставочные залы Москвы» - 21 галерея в девяти округах города;

- Музей-заповедник «Царицыно»;

- Московский государственный объединенный музей-заповедник.