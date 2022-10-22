Ефимов: В центре Москвы восстановят Каретный сарай усадьбы Лепехиных

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Историческим зданиям в столице возвращают их уникальный облик благодаря городской программе «1 рубль за квадратный метр в год», действующей с 2012 года. Участвующие в ней инвесторы после восстановления старинных построек могут оформить их в льготную аренду. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, состоявшиеся за прошедшие годы аукционы позволили реализовать 34 каких здания. Из них 20 - уже отреставрированы. Плата за их аренду рассчитывается по льготной ставке.

«Каретный сарай усадьбы Лепехиных также был выставлен на торги, так как находится в неудовлетворительном состоянии, - отметил заммэра. - По итогам проведения аукциона определен победитель, с которым заключен договор аренды на 49 лет. В течение пяти лет инвестор восстановит исторический облик здания».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман пояснил, что после реставрации строения инвестор перейдёт на льготную ставку. Она составит 171,4 рубля в год – из расчета один рубль за квадратный метр.

«Здание имеет свободное функциональное назначение, поэтому предприниматель сможет использовать его по своему усмотрению, - добавил Гаман. - Например, открыть офис, клинику, культурно-просветительский центр или кафе».

Напомним, одноэтажный дом под номером 4, строение 3 находится на Андроньевской площади. Он занимает 171,4 квадратного метра. Постройка представляет собой часть исторического памятника – усадьбы Лепехиных 70-х годов восемнадцатого века. Купцы Лепехины владели ей в течение 60 лет. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.