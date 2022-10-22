Приближающаяся зима даст о себе знать в Москве уже после 10 ноября Фото: Александра СУРИС

Синоптики прогнозировали, каким будет последний осенний месяц. Температура воздуха в октябре ожидается на 2 градуса теплее нормы.

А уже после 10 ноября в Москве о себе заявит приближающаяся зима. Снегопады, конечно, ожидать не стоит, но похолодания и другие признаки скорых заморозков будут отчетливо видны.

По ночам будут устойчивая минусовая температура, а по утрам – гололед.

Что касается последней недели октября, то она обещает побаловать теплом и сухой погодой. Автомобилистам желательно успеть «переобуться» до конца месяца. При этом среднесуточная температура иногда будет чуть ниже плюс 5 градусов. Возможны дожди, сообщает РИАМО.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на выходных. В субботу и воскресенье будет облачно, кроме того, возможны небольшие дожди.

Позже, беседуя с "Москвой 24" Цыганков заверил, что до конца октября и в начале ноября москвичам не стоит ждать устойчивого снежного покрова. редкие снежинки не в счет - это осадки. А вот настоящий снег, который накроет землю на зиму, придет позже.