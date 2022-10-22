Облачная погода, дождь и до +9 градусов ожидается в Москве 22 октября 2022 года

В субботу ожидается до 5-9 градусов тепла днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 22 октября в Москве ожидается небольшой подъем температуры до 9 градусов тепла днем, следует из прогноза Росгидрометцентра для столицы. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

Пасмурную погоду дополнит ветер западного и юго-западного направления, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В ночь на 23 октября немного похолодает, воздух остынет до 3-5 градусов тепла. Вероятность осадков сохранится и будет так же ветрено, а атмосферное давление снизится до 750 мм ртутного столба. Воскресная погода будет такой же.

Ранее KP.RU сообщил, что синоптики предупредили о грядущем похолодании в Москве, которое, по прогнозам, начнется в ночь на вторник, 25 октября. Ожидается до 5 градусов мороза ночью и всего несколько градусов выше нуля днем.