Москвичи стали в 3 раза чаще продавать квартиры по доверенности

Каждая шестая квартира в Москве осенью 2022 года продается по доверенности Фото: Михаил ФРОЛОВ

На рынке вторичного жилья в Москве в сентябре и октябре 2022 года в 3,4 раза выросла доля квартир, которые продают по доверенности, сообщает риелторская компания "Инком-недвижимость". Если раньше таких предложений было не более 5%, то теперь их доля составляет 17%, то есть по доверенности продается каждый шестой объект в столице.

- При этом, по данным компании, 50% покупателей с настороженностью относятся к подобным сделкам и отказываются от их заключения, видя для себя риски, которые способны проявиться впоследствии, — отмечается в сообщении.

С одной стороны, остается вероятность, что владелец впоследствии может попытаться оспорить правомерность выдачи доверенности. С другой, когда он не присутствует на сделке лично, есть риск приобрести жилье с невыписавшимся из нее собственником. Многие, уезжая из России, попросту забывают это сделать.

В итоге, чтобы продать такую квартиру, владельцам приходится соглашаться на дисконт. В среднем скидка составляет от 5 до 15% от стоимости объекта недвижимости.

Ранее KP.RU сообщил, что в столице значительно снизился спрос на аренду элитных квартир. Теперь клиенты этого сектора ищут варианты побюджетнее - в пределах 200 тысяч рублей в месяц.