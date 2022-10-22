Вильфанд объяснил отсутствие снега в Москве глобальным потеплением

Первый снег в Москве синоптики прогнозируют не ранее ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние 70 лет сроки формирования устойчивого снежного покрова в Москве сдвинулись на две недели, из-за чего "стал запаздывать" и первый снег, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Теперь формирование снежного покрова происходит в начале декабря, тогда как в середине прошлого века это происходило в середине ноября.

- Климатическое потепление сказывается на всех факторах метеорологических и климатических, — прокомментировал Роман Вильфанд.

Соответственно сдвинулась и дата выпадения первого снега.

Кстати, первые снежинки вчера, 21 октября заметили в некоторых районах Подмосковья и на окраинах юго-запада столицы. Как сообщал KP.RU, мокрый снег, смешанный с дождем, выпал в Теплом Стане. Отсутствие снега в пределах МКАД синоптик Евгений Тишковец объяснил особым климатом внутри города.