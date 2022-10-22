Диетолог рассказала, какие завтраки вызывают сонливость и отнимают силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завтрак с неправильно составленным меню может вызвать у человека сонливость и привести к потере энергии, особенно если в нем присутствуют хлебобулочные изделия, заявила «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что каши из пакетика, бутерброды с вареньем, а также сладкие хлопья с молоком не подойдут тем, кто хочет получить с утра заряд бодрости.

- Это все быстрые углеводы, которые дают всплеск энергии, быстро провоцируют выброс сахара в кровь, — отметила Елена Соломатина, добавив, что за приливом сил быстро наступает их упадок.

Специалист посоветовала употреблять так называемые медленные углеводы, к которым можно отнести самостоятельно приготовленные из крупы каши, ржаной хлеб с отрубями. Кроме того она порекомендовала включать в утренний рацион белковые продукты, так как белок замедляет выброс глюкозы в кровь. Сладкий чай и кофе Елена Соломатина посоветовала пить только с бутербродами, в которых есть сыр или мясо с овощами.

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