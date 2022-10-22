Самые красивые аллеи столичных парков назвали в мэрии Москвы

В мэрии Москвы рассказали о самых живописных и необычных аллеях парков и музеев-заповедников столицы. Эти места подойдут и для вдохновляющих прогулок, и для ярких фотосессий, и для наблюдения за живой природой.

Среди них - Аллея Большого Круга вокруг пруда в Измайловском парке, «Аллея влюбленных» в Нескучном саду с выходом к Пушкинской набережной, аллеи живого лабиринта из формованных лип в детском парке имени Н. Н. Прямикова.

- В «Царицыно» стоит пройтись по Большому проспекту. Это одна из самых торжественных аллей музея-заповедника: вдоль нее растут раскидистые старинные липы с густыми кронами, — отмечается в сообщении.

Сквер по Олонецкому проезду подойдет для тех, кто хочет полюбоваться на водоплавающих птиц. Здесь живут лебеди, утки, гуси. Встречаются и бобры. В парке «Северное Тушино» можно покормить белочек. А в «Сокольниках» можно пробежаться по тропе здоровья.

Также практически во всех парках доступен прокат лодок и спортивного инвентаря.

Ранее KP.RU рассказал о топе самых интересных музеев столицы, составленном москвичами.