Годами ломающий подъезд многоэтажки в Москве вандал оказался под вниманием следователей Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава ГСУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сюжет, появившийся на каналах федерального телевидения, о мужчине который уже несколько лет занимается вандализмом в подъезде многоэтажного дома в Москве, и никто не может найти на него управу. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Сообщается, что житель столицы систематически ломает лифты в многоквартирном доме, а также заклеивает камеры, которые жильцы вешали за свой счёт. И всё это при том, что у его соседей уже есть решение суда, которое обязывает вандала прекратить вредоносные действия. Увы, не помогает ни вмешательство полиции, ни суд, ни местная районная администрация - вандал продолжает пакостить.

Бастрыкин поручил главе московского управления СК организовать проверку, она уже началась, и следователи находятся в процессе выяснения всех обстоятельств и подтверждения всей истории, рассказанной в эфире. Отчитываться о результатах проверки главе управления также придётся лично перед Бастрыкиным, так как дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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