Звезда 90-х Алиса Мон рассказала о своих любимых местах для прогулок в Москве

Певица Алиса Мон рассказала о своих любимых местах для прогулок в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Звезда 90-ых годов, певица Алиса Мон рассказала о том, какие места в Москве привлекают её больше других в плане тишины, покоя, и просто приятного времяпровождения во время прогулки. Об этом артистка рассказала в интервью изданию "Москвич Mag".

Первым местом, которое вспомнила певица, стала ВДНХ, и в частности расположенный неподалёку "Космопарк". По словам Мон, здесь не так суетливо и достаточно тихо, чтобы можно было насладиться прогулкой в спокойствии. Артистка даже выбрала себе жильё неподалёку, чтобы в любой момент можно было спокойно прогуляться.

Помимо ВДНХ Алиса Мон часто бывает на Ярославском рынке, а вот по столичным ресторанам ходить не любит - ей это просто не интересно. Артистка рассказала, что два года назад прямо около её дома открыли шикарное заведение, но она так ни разу туда и не сходила - предпочитает свежий воздух и парки.

Также певица заявила, что очень хочет побывать в Парке Горького, но пока ещё не была там. Она отметила, что в Москве 66 крупных, красивых парков, и раздолье для прогулок огромное.

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