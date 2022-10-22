Бастрыкин поручил проверить общежитие с нелегалами на западе Москвы

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жильцов общежития, проживающих в нем на законном основании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общежитие на Партизанской улице на западе Москвы проверят на предмет проживания нелегалов, а займутся этим сотрудники столичного управления СК РФ. Соответствующее поручение главе московского подразделения ведомства Андрею Стрижову дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает Информационный центр ведомства.

Ранее к руководителю СК РФ обратилась группа жильцов общежития, которая и сообщила о соседях, находящихся на территории России незаконно.

- Горожане опасаются за безопасность свою, пожилых и детей, а также просят принять меры в отношении лиц, незаконно находящихся на территории столицы, — уточняется в сообщении.

За итогами проверки, которую проведут московские следователи, проследят в центральном аппарате СК России.

Ранее KP.RU сообщил об аресте преступной группы, которая помогала приезжим жениться на москвичках ради легализации в столице и стране.