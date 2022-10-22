Московский врач развеяла миф о необходимости запастись жиром перед холодами Фото: Иван ВИСЛОВ

Всем нам известно, что перед холодами многие животные, и люди, в том числе, набирают вес чтобы не так мёрзнуть, и иметь защитную прослойку. Однако главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявляет, что это миф, о чём пишет Агентство городских новостей "Москва".

По словам Стародубовой, для жителей мегаполисов, да и в целом для современного человека, переедание и повышение калорийности употребляемой пищи не помогает согреваться, но зато ведёт к ожирению. Актуальна данная тема только для жителей северных регионов, которые долгое время работают на улице, в условиях сильной мерзлоты. То есть даже не для всех северян.

- Мы довольно редко находимся на холоде, основное время проводим в обогреваемых помещениях и транспорте, то есть при комфортной температуре окружающей среды. Сезонное увеличение калорийности рациона для подавляющего большинства людей не является оправданным, — считает диетолог.

При этом многие жители городов осознанно снижают затраты своей энергии осенью и зимой, потому что не хотят лишний раз выходить из дома в плохую погоду, что также плохо влияет на здоровье и вес.

Под конец Стародубова напомнила главный рецепт здорового тела - трёхразовое, сбалансированное питание, полноценный сон, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, и ежедневная физическая активность.

Ранее KP.RU сообщал о том, что по мнению главного психиатра Москвы нарушения сна являются основным признаком психических недомоганий.