В Московском зоопарке показали процесс обустройства бассейна для медведя Диксона

Диксон сможет плавать, восстанавливая подвижность задних конечностей. Фото: Московский зоопарк

Для белого медведя Диксона в Московском зоопарке обустраивают вольер с бассейном под открытым небом. Кадрами работ поделилась в своем телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

- Обустройство бассейна для Диксона идёт полным ходом. В вольере уже полностью сварены решетки, галька засыпана до нужного уровня и проложен плавный деревянный спуск, — рассказала Светлана Акулова.

Она добавила, что снаружи вольера уже повесили табличку с указанием на жильца площадки. Осталось дождаться окончания работ и устроить Диксону новоселье.

Диксон прибыл в Московский зоопарк с Таймыра в начале сентября. У белого медведя едва работают задние лапы, так как в результате ранения из ружья оказались перебиты некоторые нервные окончания в позвоночнике. Поначалу ветеринары давали неутешительные прогнозы, однако реабилитация дала результаты - медведь начал поджимать задние лапы, которые считали атрофировавшимися. Недавно KP.RU публиковал кадры с лечебной тренировки Диксона в зоопарке Москвы.