Прощание с экс-председателем ВГТРК Олегом Попцовым проходит 22 октября в Москве

Прощание с Олегом Попцовым проходит 22 октября в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший руководитель, председатель ВГТРК Олег Попцов, скончавшийся 16 октября в возрасте 88 лет, будет захоронен 22 октября на Ваганьковском кладбище, в Москве. Об этом сообщают РИА Новости.

Сообщается, что гражданская панихида по Попоцову началась сегодня же, 22 октября, в 12:00. Она проходит на улице Шаболовка, возле дома № 37, корпус 1.

Олег Попцов был одним из основателей современного российского телевидения и радиовещания. За свою профессиональную деятельность он получил звание заслуженного деятеля культуры России, орден Почёта, орден Дружбы Народов и самую главную награду для журналиста в стране - "Золотое перо России".

Ранее KP.RU сообщал о том, что Олег Попцов скончался 16 октября, в возрасте 88 лет. На его профессиональную деятельность пришлись самые неспокойные времена СССР и современной России - чеченская война, путч 1991 года, "чёрный октябрь" и многие другие сильные исторические потрясения произошли, когда Олег Максимович руководил ВГТРК.