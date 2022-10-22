Подборки книг для чтения осенью появились в сервисе «Библиотеки Москвы»

Заинтересовавшие вас книги из подборки можно заказать онлайн, а затем забрать в ближайшей библиотеке Фото: Олег ЗОЛОТО

В онлайн-сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» составили две подборки изданий для чтения осенью: для взрослых, которая называется «В поисках внутреннего спокойствия», и для детей под названием «О добре и зле». Каждый перечень состоит из 30 книг, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

- Каждая из этих книг доступна для бронирования при наличии стандартной учетной записи на mos.ru и единого читательского билета... Заказ соберут в течение трех дней после подачи заявки, затем у пользователя будет еще три дня, чтобы забрать книги из ближайшей удобной библиотеки, — уточняется в сообщении.

В подборку для взрослых попала книга Тани Петерсон «Внутреннее спокойствие» с более чем сотней упражнений для снижения тревожности. Также там есть сочинение Лоретты Бройнинг «Гормоны счастья: как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин» с 45-дневной практической программой для активации тех самых гормонов. А в издании «Стресс-серфинг: как перестать бояться стресса и обратить его себе на пользу» Иван Кириллов обращает внимание на необычные способы противостоять стрессу.

Есть в списке и художественная литература, например, роман «Просто вместе» французской писательницы Анны Гавальда.

В список чтения для детей попали книги, способные поддержать, вдохновить, справиться с непростой ситуацией. Среди них - «Чему я могу научиться у Сергея Королева» Натальи Акуловой и «Что там внутри? Путеводитель по нашему мозгу» Изабел Мартинш.

В мэрии Москвы напомнили, что издания можно держать у себя до 30 дней, однако редкие экземпляры могут попросить вернуть раньше. При необходимости срок хранения можно продлить в кабинете читателя в сервисе.

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