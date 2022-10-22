Подозреваемую в краже из квартиры 750 тысяч рублей задержали в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крылатском полицейские задержали 51-летнюю женщину, по подозрению в краже более 750 тыс. рублей из квартиры, в которой она помогала по хозяйству. Сообщается, что во время работы она узнала место, где хозяйка жилья хранит сбережения, о чём пишет пресс-служба УМВД по Москве.

По версии правоохранителей после того, как подозреваемая выяснила местоположение хранилища с деньгами, она выждала удобный момент и тайно похитила оттуда сбережения хозяйки квартиры. Однако владелица жилья, как только обнаружила пропажу, сразу обратилась в полицию, и подозрение сразу пало на домработницу.

Сотрудники уголовного розыска задержали женщину на западе Москвы, но большую часть украденных денег она уже успела потратить на личные нужды. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража", женщина пока получила подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве банда воров ограбила офис благотворительной организации, вынеся оттуда 220 тыс. рублей.