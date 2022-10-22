Пьяный пассажир такси в Москве вместо оплаты ранил водителя ножом в голову Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве пьяный пассажир такси, вместо того чтобы заплатить за оказанную услугу, начал пинать автомобиль. А когда водитель вышел, чтобы успокоить его, достал нож и напал на таксиста, ранив его в голову. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как сообщает источник издания, инцидент произошёл вечером 20 октября, в Пресненском районе Москвы. 48-летний житель столицы, работающий в такси, вёз клиента с Большой Очаковской улицы на Менжинского, но в пути пассажир начал неадекватно себя вести, и таксист высадил его на улице Подвойского.

Выйдя из машины неадекват начал материться, и бить ногами по автомобилю. Таксист вышел чтобы его угомонить, однако буян достал нож, и с размаху ударил им по затылку водителя, после чего сразу же убежал. Пострадавший обратился за медицинской помощью сам, медики обработали рану и отправили лечиться в домашних условиях, так как угрозы для жизни не оказалось.

Полиция тем временем уже устанавливает личность нападавшего и ищет его.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве двое рецидивистов едва не задушили таксиста, но тот сумел вырваться и убежал.