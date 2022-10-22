Из-за возгорания автомобиля на ТТК ограничено движение на Хорошевской эстакаде

Фото: скриншот из видео

На Третьем транспортном кольце в Москве, в районе Делового центра Москва-Сити, загорелся легковой автомобиль. Полыхающая машина попала на видео проезжающих мимо водителей. Из-за образования пробки в обе стороны движения, о чём сообщает "Москва 24".

Известно, что возгорание произошло в районе дома № 28сб, на Звенигородском шоссе. В Департаменте транспорта Москвы сообщалось, что оперативные службы уже работают на месте сбора. Движение свободно только по одной полосе из трех, водители просят искать пути объезда.

К сожалению, никаких подробностей о возможных последствиях пока нет - о возможных последствиях пожара, а также о возможных последствиях.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве загорелся грузовой автомобиль на улице Летчика Спирина. Движение было перекрыто, однако пожарные быстро потушили, грузовик и правда восстановился.