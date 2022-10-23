Наталья Сергунина рассказала о программе обучения участников московского проекта «Школа реставратора»

Фото: Департамент культурного наследия г. Москвы

Экскурсии по историческим зданиям, обучение основам работы с деревом, гипсом и другими материалами, секреты восстановления архитектурных памятников. Всем этим и многим другим могут заняться юные участники городской обучающей программы «Школа реставратора». Желающие не только получат начальные знания о реставрации, но и определятся с выбором будущей профессии.

«Новый поток программы начался в октябре. Занятия будут проходить в течение семи месяцев — до конца апреля следующего года. Присоединиться к проекту могут все желающие от 12 до 18 лет. Для участия в “Школе реставратора” не нужны специальные знания и подготовка. Преподаватели научат ребят всему необходимому. Им достаточно проявлять интерес к искусству, архитектуре и истории», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Площадкой проекта стал колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР»). Поддержку обучающей программе оказывает Департамент культурного наследия Москвы. Запись - в разделе «Услуги» на портале mos.ru.

КОНКРЕТНО

Обучение проходит на базе отделения «Реставрация и деревообработка». Ученики делятся на две группы. В первой — ребята помладше, от 12 лет, которыми движет любопытство. Во второй — старшеклассники. Они приходят в программу целенаправленно, чтобы познакомиться с профессией, которую будут осваивать в дальнейшем. Многие из них учатся в художественных школах и студиях или уже окончили их и интересуются историей, архитектурой и культурой.

В программу обучения входят выездные экскурсии. Например, ученики школы ранее уже побывали в Высоко-Петровском мужском монастыре и Медведниковской гимназии. На месте юные реставраторы узнали, как вернуть первоначальный облик монументальной живописи.

Мастер-класс на тему формовки лепнины для детей проводился в Доме журналиста. Они также стали свидетелями реставрации полотна советского художника Бориса Щербакова «Молочно-мясное животноводство». Картину нашли в 2019 году в одном из павильонов ВДНХ при его подготовке к ремонту.

КСТАТИ

С 2019 года «Школа реставратора» подготовила уже около 50 выпускников. Всем вручили сертификаты и памятные подарки. Каждый может продолжить обучение в колледже и стать специалистом по реставрации художественных изделий и декоративных предметов, лепке архитектурных деталей, миниатюрной живописи и росписи по дереву.