Синоптики пообещали аномально теплый ноябрь в Москве Фото: Иван Макеев

Температура в ноябре будет выше климатической нормы. Об этом синоптики рассказали «Вечерней Москве».

Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова сообщила, что обычно уже в первых числах ноября средняя суточная температура воздуха опускается ниже нуля. Однако в 2022 году ожидают тепло — на несколько градусов выше климатической нормы.

В Гидрометцентре России добавили, что максимальная дневная температура в ноябре составит плюс 3-4 градуса, а минимальная ночная опустится до минус четырех.

— Среднесуточная температура будет постепенно снижаться. От двух градусов тепла в начале ноября до четырех градусов мороза в конце. В третьей декаде ноября также может сформироваться снежный покров высотой пять сантиметров, — рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

Заморозки в Москве уже были, поэтому минусовые температуры, которые к тому же характерны для третьего осеннего месяца, нельзя назвать аномальными. Количество осадков будет в пределах нормы. Дождь с мокрым снегом ожидают и в конце октября.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Тишковец объяснил, почему первый снег выпал только на окраинах Москвы.