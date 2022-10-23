Три площадки для выгула собак появились на двух участках будущего «Парка Яуза» в Москве

Три площадки для выгула собак появились на двух участках будущего «Парка Яуза» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три площадки для выгула собак появились на новых участках будущего «Парка Яуза». Как рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, все они огорожены. Владельцы собак смогут выгуливать своих питомцев без намордника и поводка.

Две площадки появились на участке от улицы Широкая до Енисейской. Первая расположена в районе дома 17, корп. 1 по Тайнинской улице. На территории в 200 квадратов оборудовали барьерами, мостиком со спуском и подъемом и домиком-лазом — препятствием слалом для бега «змейкой».

Вторая находится напротив дома 15с6А на Осташковской улице. Она в два раза больше. На площадке установили кольцо, балансир, подиумы разной высоты для оттачивания стойки. Также обустроили навесы с лавочками.

Третья площадка, площадью в 500 квадратных метров, появилась вдоль Северодвинской улицы — в районе дома 7 на Джамгаровской улице. Ее площадь 500 кв. метров. Здесь установили домик-лаз, тоннели различной конфигурации и длины, три кольца разной высоты для прыжков, два мостика со спусками и подъемами и полосу препятствий. Есть и два навеса со скамейками.

Напомним, как писал ранее KP.RU, депутаты Мособлдумы приняли закон об обращении с домашними животными. В основном он касается владельцев собак.