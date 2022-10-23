Схему движения на нескольких улицах в САО, ЦАО и ЗАО временно изменят для проведения работ Фото: "КП" Архив

Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах в САО, ЦАО и ЗАО. Как пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, это необходимо для проведения реконструкционных и инженерных работ в некоторых районах столицы.

Так, с 24 октября, на Кронштадтском бульваре будет проходить реконструкция инженерных сетей. До 20 декабря будут перекрывать по одной по одной–две полосе проезжей части.

Работы будут проводить и на улице Гиляровского. Здесь с 25 октября до 24 декабря и с 9 января по 30 марта 2023 года ограничат проезд по одной полосе. На некоторых участках также временно запретят парковку транспорта.

На этот же период схему движения изменят и на улице Дурова, а также Грохольского, Ботанического, Астраханского и Большого Балканского переулков.

С 25 октября по 24 декабря закроют проезд по одной полосе в районе пересечения Солнцевского проспекта и улицы 50 лет Октября.

Напомним, как писал ранее KP.RU, движение в районе Новопеределкинской улицы в Москве ограничено до весны из-за строительства инженерных сетей.