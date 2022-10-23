Станция "Балтийская" в Москве открылась после ограничения входа из-за требования полиции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Станцию МЦК "Балтийская" в Москве открыли для входа пассажиров после того, как полиция потребовала закрыть её. Сейчас вход и выход свободны, поезда ходят в штатном режиме. Об этом пишут в официальном Телеграм-канале пресс-службы Департамента транспорта столицы.

Ранее 23 октября Дептранс сообщал о том, что станцию "Балтийская" закрыли для пассажиров по требованию правоохранительных органов, однако спустя чуть больше часа в ведомстве заявили, что станция вновь открыта для входа и выхода.

О причинах закрытия не сообщается.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на полгода закроют целый участок зелёной ветки столичного метрополитена, так как на станциях и в туннелях планируется реконструкция. Замоскворецкая линия будет недоступна с "Автозаводской" до "Орехово", начиная с 12 ноября 2022 года, и заканчивая весной 2023 года.