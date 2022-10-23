Два водоема очистят в Серпухове в 2023 году по губернаторской программе Фото: Александр РОГОЗА

В Серпухове очистят два водоема по губернаторской программе «100 прудов и озер». Пруд в поселке Пролетарский и территория на реке Кюлька в деревне Ивановское вошли в перечень объектов, где в 2023 году пройдет генеральная уборка. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Водоемы благоустроят при поддержке министерства экологии Московской области. В рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «100 прудов и озер» запланировали расчистку акватории и прибрежной полосы от мусора и поваленных деревьев.

Пруд и река являются точками притяжения жителей и гостей муниципалитета.

Напомним, все объекты для очистки в рамках программы «100 прудов и озер» выбирали сами жители. Как писал KP.RU, голосование проходило на портале «Добродел» с 27 августа по 25 сентября. Предлагался список из 148 водных объектов, общая площадь водной глади которых составляет 170 гектаров. Самостоятельный выбор решили устроить после того, как правительство получило множество жалоб по результатам отбора водоемов в прошлых годах.