Краевед рассказал москвичам истории самых знаменитых площадей столицы

Фото: Главархив Москвы

Краевед, а также по совместительству главный редактор журнала "Московское наследие" Филипп Смирнов рассказал о том, какая история наполняет известные многим столичные площади, какие события с ними связаны, и что интересного там было в разные времена. Об этом пишет официальный портал администрации Москвы.

Несмотря на то, что многими не только в Москве, но и в стране самой старой столичной площадью считается Красная, на самом деле это не так - старейшей из сохранившихся площадей стала Ивановская, расположенная внутри кремлёвских стен. Начиная с XIV века она была и деловым центром, и местом съезда для подачи челобитной со всей страны. Здесь объявляли волю царя, и стояли приказные избы.

"Первая" площадь Москвы же - Театральная, но не из-за возраста или статуса, а из-за того, что это была первая общественная зона, построенная именно для отдыха горожан. Помимо этого, здесь проводились торжественные смотры для семьи императора. Название, разумеется, площадь получила в честь Петровского театра, предшествующего Большому.

Болотная же площадь, как следует из названия, стоит на бывшем болоте, и с XIX века здесь находился яблоневый сад. При этом сегодня даже коренные москвичи не всегда могут назвать точное местоположение Болотной, так как она сместилась. Похожая ошибка встречается и в отношении Старой площади, которая на самом деле является улицей на востоке Китай-города. При этом Старая площадь моложе Новой, и объяснить этот феномен сейчас очень сложно.

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