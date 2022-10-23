Метеоролог рассказал о приходе крепких дневных заморозков в Москву Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеоролог Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что в понедельник, 24 октября, в Москве ожидают заморозки. Во вторник уже вероятно выпадение небольшого количества снега.

С понедельника в Москве начнутся заморозки. Уже ко вторнику температура упадет еще на пять-шесть градусов, и термометры будут показывать всего +4-5 градусов. Также в столице ожидают непродолжительные осадки, в том числе возможно выпадение снега. Кроме того, будет дуть порывистый ветер.

Ранее KP.RU писал о прогнозах синоптиков относительно ноября в столице. По словам специалистов, последний месяц осени будет теплым, температура воздуха ожидается на несколько градусов выше климатической нормы.

При этом конец октября будет сопровождаться осадками, считают метеорологи.

Также напомним, что первые снежинки в Москве наблюдали уже 21 октября. Преимущественно осадки были на окраинах столицы, объяснение чему нашел синоптик Евгений Тишковец.