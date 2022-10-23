Очевидцы ДТП со сбитыми мамой и ребенком в Москве рассказали, что водитель пытался сбежать Фото: прокуратура Москвы

В Москве на пешеходном переходе водитель «Ауди» сбил маму и ребенка. От полученных травм они скончались на месте.

Очевидцы происшествия рассказывают, что виновник аварии, скорее всего был нетрезв. От медицинского освидетельствования он отказался. Мужчина ехал не менее 100 километров в час, так оценивают его скорость случайные прохожие, оказавшиеся в этот момент на месте трагедии.

- Он сразу пытался сбежать. Вышел из машины и убежал. Первый раз его поймали. Мой друг помог задержать его, потом уже приехала полиция, — сообщил Пятому каналу один из свидетелей.

Когда на место происшествия прибыли врачи скорой помощи, женщина уже была мертва. Позже стало известно, что она ждала ребенка. У пострадавшего мальчика еще прощупывался пульс, но он тоже вскоре умер. Пострадавший скончался, когда его загрузили в карету скорой помощи.

Водитель, по словам очевидцев, был настолько пьян, что сначала не мог понять, что произошло. Он остановился только потому, что врезался в припаркованный впереди автомобиль.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Водителем иномарки оказался сотрудник силовых структур. На счету силовика числятся 33 штрафа. Один из них был получен за три дня до смертельного наезда из-за парковки на обочине МКАД, пишет ФАН.

Водитель автомобиля Audi A6 был задержан. Он частично признал свой вину, сообщает газета "Известия".