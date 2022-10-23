Подозреваемого в угоне "Субару" работника автосервиса задержали в Москве Фото: Алика МАКОВА

Иномарку "Субару", стоимостью 1,3 млн рублей, попытался угнать 25-летний работник автосервиса в Москве, однако был задержан полицией практически сразу после того, как выехал на чужой машине. Об этом пишет пресс-служба столичного УМВД.

Сообщается, что 48-летний москвич приехал в один из автосервисов ЗАО, на Родниковой улице, и оставил свою "Субару" на ремонт. Однако работник сервиса, вместо того чтобы выполнить свою работу, выждал момент и, взяв ключи от автомобиля, выехал на нём из мастерской.

К счастью для владельца машины, и сожалению для незадачливого угонщика, полиция остановила его на той же улице - далеко уехать вор не успел. Патрульные проверили подозрительного водителя, убедились в том что машина ему не принадлежит, и более того, у механика даже не было водительского удостоверения, и вызвали оперативную группу.

Автомобиль вернули владельцу, а в отношении работника мастерской возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также молодой человек получил ещё и "административку", за управление транспортным средством без удостоверения.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ранее судимый приезжий влез в оставленный без присмотра автомобиль и угнал его, однако вскоре его задержала полиция.