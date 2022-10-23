Детскую территорию Московского зоопарка закроют для посетителей с 24 по 26 октября Фото: Алиса ТИТКО

С 24 по 26 октября будет закрыт Детский зоопарк Московского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба организации. Как рассказали представители зоосада в телеграм-канале, временные ограничения вызваны техническими причинами.

Остальная территория зоопарка будет доступна для посетителей, как обычно, с 9:00 до 18:00.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Напомним, аналогичная ситуация была и в начале сентября, когда Детский зоопарк закрыли почти на неделю — с 4 по 9 число. Причины также не раскрывали.

Ранее KP.RU писал, что с 1 октября Московский зоопарк перешел на осенний режим и стал работать меньше. Причиной изменения графика стало сокращение светового дня. Теперь посмотреть на животных можно с 9:00 до 18:00. При этом войти в зону зоопарка можно только до 17:00, после этого времени кассы закрывают.